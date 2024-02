WRC, Elfyn Evans e o arranque do Rali Monte-Carlo: “Foi uma loucura, não há nada como isto no calendário” | AutoSport

Dezenas de milhares de espectadores enfrentaram temperaturas negativas para dar início à nova temporada do WRC na passada quinta-feira – e Elfyn Evans foi o primeiro piloto a sentir as suas boas-vindas.

Nas profundezas dos Alpes franceses e a mais de 1000m acima do nível do mar, as icónicas curvas de Les Tourniquets estavam vivas com o ‘bruáá’ de fãs apaixonados agitando bandeiras, fogos de artifício e carros Rally1 híbridos a toda a velocidade no escuro. Elfyn Evans abriu a estrada no seu Toyota GR Yaris Rally1 e a receção que recebeu enquanto percorria as estreitas passagens alpinas deixou o galês quase sem palavras. “Foi uma loucura”, sorriu. “Não há nada como isto no calendário e, sim, é um pouco louco, mas estou feliz por podermos experimentar isto.”

Evans venceu os dois troços noturnos de quinta-feira para construir uma impressionante vantagem de 16,1 segundos durante a noite. Manteve-se na liderança durante mais de metade do rali até que os problemas híbridos, combinados com o ritmo crescente de Thierry Neuville e Sébastien Ogier, o obrigaram a contentar-se com um terceiro lugar. Evans considera que um pódio na abertura da temporada é um cumprimento bem sucedido dos seus objectivos antes do rali: “É impossível avaliar se estamos a ir bem ou mal”, disse Evans quando lhe perguntaram se tinha ficado surpreendido com o seu ritmo inicial. “Eu só queria passar a quinta-feira sem problemas mas, quando comecei a conduzir, tudo parecia correr bem, por isso continuei com isso. O meu objetivo [para o rali] era, no mínimo, um pódio, mas o mais importante é sempre terminar no Monte. Se começarmos a época com um DNF, é sempre difícil recuperar terreno. É bom começar o ano com um resultado sólido”.

Embora Thierry Neuville, da Hyundai, tenha vencido o rali, os desempenhos de Evans e do seu companheiro de equipa Ogier significam que a Toyota lidera a marca coreana por um único ponto no campeonato de construtores antes do Rali da Suécia do próximo mês (15 a 18 de fevereiro).