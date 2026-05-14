WRC, Elfyn Evans: depois de ser vice-campeão em 2020, 21, 23, 24 e 25, será que é desta?

Apesar de não ser o piloto com mais vitórias (é Taka Katsuta) Elfyn Evans é o piloto com mais pódios, ex-aequo com Sami Pajari, e tem sido o mais regular, ao ponto de ter saído de Portugal com 12 pontos de avanço no Campeonato, e para Taka Katsuta, que não é favorito ao título, embora possa fazer brilharetes em várias provas, como se prova pelos dois triunfos que já alcançou.

Face aos candidatos principais, Evans tem agora 31 pontos de avanço para Oliver Solberg, 44 para Adrien Fourmaux, 45 para Sami Pajari, 56 para Ogier.

Pelo que se viu em Portugal, é perfeitamente possível que a ‘música’ do WRC daqui para a frente seja um ‘Remix’, muito maior mistura nos resultados, e logo maior distribuição de pontos, o que pode ajudar Evans, que vai continuar com um grande óbice, a ordem na estrada. Se no Japão, que é asfalto, pode ajudar, logo a seguir na Grécia é muito mau, e depois tem Estónia, Finlândia, Paraguai, Chile, Itália/Sardenha e Arábia Saudita.

Tudo provas em que será sempre pior abrir a estrada. Um pouco mais, um pouco menos. Mas em Portugal também abriu e terminou no pódio.

Quando lhe perguntámos se depois de ter sido vice-campeão em 2020, 21, 23, 24 e 25, se do ponto de vista mental, está a fazer por transformar essa frustração em combustível para melhorar os pequenos detalhes que o afastaram dos títulos e, finalmente, criar as condições certas para vencer, Evans não está totalmente confiante, mas vai continuar a tentar: “O objetivo é sempre ser melhor do que no ano anterior, tentar sempre procurar evoluir. Mas quem sabe como as coisas vão correr? Não foi o melhor início de campeonato, mas ainda estamos numa posição razoável. Eu não diria que estou confiante, mas estou a dar o meu melhor.” E isso viu-se em Portugal, em que foi premiado. Falta muito WRC, mas vemos Solberg a falhar, Ogier com números bem piores que em 2025, os Hyundai a darem bons sinais, mas já com muito atraso. Será que é desta?