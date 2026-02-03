WRC, Elfyn Evans considera “natural” a ameaça de Solberg após triunfo em Monte-Carlo

Elfyn Evans admitiu que o triunfo de Oliver Solberg no Rali de Monte-Carlo não constituiu para si qualquer surpresa, sublinhando que o colega de equipa na Toyota Gazoo Racing já demonstrava há muito ter perfil de candidato ao título mundial.

O sueco dominou por completo a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis, impondo-se de forma convincente no Principado, ao passo que Evans concluiu em segundo lugar, garantindo um importante conjunto de pontos logo na estreia da temporada.

“O Oliver foi muito bom”, afirmou o galês ao WRC.com. “Aproveitou bem a vantagem da sua posição na estrada na quinta e sexta-feira para criar uma diferença inicial. Continua a ter mérito, porque é preciso saber gerir essa vantagem. Já era claramente um candidato ao título. Tem experiência e consistência; em algumas provas poderá ter de se adaptar, mas é um piloto muito forte. Não o subestimaria de forma alguma.”

Apesar da satisfação pelo pódio, Evans reconheceu que o rali de Monte-Carlo foi um dos mais exigentes da sua carreira, com condições particularmente traiçoeiras. “Poderia facilmente ter terminado sem pontos.

As circunstâncias eram extremamente difíceis e era fácil cometer um erro. Por isso, sair daqui com um segundo lugar não é nada mau resultado.”

Com pouco tempo para descanso, o piloto galês seguiu para o norte da Europa, onde participou no Rali da Lapónia Ártico — tradicional ensaio de preparação para o Rali da Suécia, disputado sob temperaturas negativas e pisos de neve compacta. “Guiar na neve é algo muito específico; só o fazemos uma vez por ano, e é incrivelmente rápido. É importante refinar as sensações antes do rali.”

De olhos postos em Umeå, palco do próximo desafio, Evans antecipa novo duelo direto com Solberg. “Como disse, o Oliver será certamente forte na Suécia. Tem histórico positivo lá — mesmo quando competiu no antigo World Rally Car, em 2021, foi muito rápido. Não será surpresa se estiver novamente na luta pela vitória.”