WRC: Elfyn Evans bateu com o Yaris Rally1, Sébastien Ogier com teste adiado | AutoSport

Elfyn Evans bateu com o Toyota Yaris Rally1 da Toyota no seu dia de testes para o Rali de Monte Carlo, e o carro ficou demasiado danificado para que Sébastien Ogier pudesse hoje ser ele a testar. Não houve causas físicas para Elfyn Evans e Scott Martin, mas o carro tem que regressar à Finlândia, para ser reparado. Numa curta declaração, a Toyota deu as explicações possíveis: “Podemos confirmar que o nosso carro de teste Rally1 saiu da estrada esta tarde em França durante um dia de teste com Elfyn Evans e Scott Martin. Ambos estão bem, e ninguém ficou ferido. Todos os sistemas de segurança funcionaram exatamente como deviam. É demasiado cedo para dizer, uma vez que a situação ainda está a ser avaliada. Mas sabemos que estas coisas podem acontecer nos testes e não esperamos que tenha um grande impacto”.