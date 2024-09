WRC, Elfyn Evans: “as coisas não têm corrido bem e temos de voltar ao bom caminho”

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), estão a fazer uma pior segunda metade de campeonato e com isso deixaram fugir Thierry Neuville, e não estão a ajudar a Toyota no campeonato de construtores. Até ao Rali da Croácia, Evans somou 80 pontos, daí até ao Rali da Grécia, apenas 60: “É evidente que, infelizmente, a velocidade continua a faltar. Em alguns troços e momentos, ainda tivemos um bom desempenho, mas não me senti totalmente à vontade para acelerar sem preocupações. Provavelmente, estava demasiado ansioso por terminar de forma limpa depois de uns dias difíceis. Ultimamente tem sido uma grande desilusão, as coisas não têm corrido bem e temos de voltar ao bom caminho. Temos algum trabalho a fazer e vamos tentar começar de novo no próximo evento.”

