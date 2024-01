WRC, Elfyn Evans: “acima de tudo queria terminar com pontos sólidos, e foi o que fizemos” | AutoSport

Elfyn Evans teve um primeiro dia de Rali de Monte Carlo muito bom, era o primeiro na estrada e aproveitou bem isso para andar bem. Por exemplo, Sébastien Ogier passou o tempo a queixar-se da estrada suja, mas a vantagem só durou até a meio do dia de sexta feita, porque à tarde os troços já estavam sujos pela passagem de manhã e nessa tarde a margem para Ogier caiu de 210.7s para 4.5s, e no segundo dia caiu para o terceiro lugar, enquanto Ogier e Neuville foram para a frente lutar.

O problema com o sistema híbrido não ajudou, mas nem sequer foi esse o principal motivo do atraso, já que o galês confessou ter perdido confiança, atrasando-se: “não tive o mesmo nível de confiança no carro”, disse. no fim do dia estava a 34.9s da liderança.

Tudo somado, Evans e Scott Martin tiveram ainda assim um bom início de época terminando o fim de semana com 21 pontos e o terceiro lugar na classificação: “mostrámos que tínhamos potencial para vencer este fim de semana, mas, por alguma razão, faltou-nos ‘feeling’ no sábado à tarde.

Domingo foi muito melhor. Houve novamente uma verdadeira mistura de condições, mas tivemos de continuar a esforçar-nos para marcar mais alguns pontos com o novo sistema e acabou por correr bem. Foi um fim de semana bastante sólido. Queremos sempre ganhar, mas acima de tudo queria terminar este rali com pontos sólidos e foi o que fizemos. A longo prazo, queremos ganhar ralis e veremos o que é possível no próximo rali, na Suécia”, disse Elfyn Evans.