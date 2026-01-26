WRC, Elfyn Evans 2º no Rali de Monte-Carlo: “O mais duro da minha carreira…”

Elfyn Evans e Scott Martin asseguraram o segundo lugar no Rallye Monte-Carlo, vencendo ainda a Power Stage final com 6,5 segundos de vantagem sobre Oliver Solberg, sendo por fim, o segundo mais rápido entre os Rally1 no Super Domingo, iniciando a temporada com uma pontuação bastante expressiva.

A prova monegasca revelou-se um dos maiores desafios da carreira de Evans. A combinação de neve, gelo, chuva e asfalto irregular marcou todas as especiais, sem tréguas mesmo no último dia. Apesar de não ter conseguido lutar pelo triunfo, o galês manteve um ritmo sólido que garantiu posições de destaque nas classificativas decisivas.

Evans destacou o resultado coletivo da Toyota e dirigiu palavras de elogio a Oliver Solberg e Elliott Edmondson pela vitória. É um resultado fantástico para a equipa, dou os meus parabéns ao Oliver e ao Elliott pela prestação incrível, afirmou o piloto.

Embora admitisse a vontade de lutar pelo triunfo, Evans reconheceu as limitações face ao vencedor. Claro que teria sido bom disputar a vitória, mas simplesmente não tivemos o que era preciso para os igualar aqui este fim de semana, explicou.

‘Monte’ mais exigente da carreira

Evans classificou esta edição como o Monte-Carlo mais difícil que já enfrentou. Foi definitivamente o Rallye Monte-Carlo mais duro da minha carreira. Houve outros difíceis, mas a combinação de tudo tornou o fim de semana verdadeiramente desafiante. Até hoje não houve trégua na dificuldade, e terminar com bons pontos no domingo é positivo para nós, concluiu. O pódio em Monte-Carlo reforça a competitividade da Toyota no arranque do campeonato e oferece confiança à equipa para as próximas rondas do Mundial de Ralis.