WRC: e se tivermos o campeonato mais disputado dos últimos 20 anos? | AutoSport

Onze pilotos de três equipas oficiais têm previsto correr de Rally1 em 2024, mas destes, cinco, quase metade, só têm programados programas parciais, o que significa que, em teoria, somente seis pilotos aspiram a lutar pelo título. E se desses, tirarmos Takamoto Katsuta, Adrien Fourmaux e Gregoire Munster, pois em teoria somente Elfyn Evans, Ott Tanak e Thierry Neuville, lutam pelo título até final, será que o WRC 2024 ‘vale menos’?

Sendo certo que um título Mundial de Ralis tem valor, é verdade que sendo, na prática, disputado apenas por três pilotos pode parecer redutor. Mas será que é?

Desde muito cedo se percebeu que a F1 só tinha um candidato, Max Verstappen pois as armas que teve, ele próprio o carro e a equipa, estiveram muito acima dos restantes concorrentes, colega de equipa incluído.

O problema não é o ‘valor’ que queiramos atribuir a esse título, o que verdadeiramente interessa é se o WRC mantém a espiral negativa que tem tido nos últimos anos e se este facto, três pilotos a lutar pelo título, ‘enterra’ ainda mais a competição.

Já sabemos, não é preciso repeti-lo, não podemos olhar só deste ou daquele ponto de vista, mas sim da perspetiva global pois essa é que interessa verdadeiramente a quem lá mete o dinheiro: as marcas e patrocinadores que investem têm o mesmo, mais ou menos retorno? Os adeptos são o mesmo número, mais ou menos que em 2023? O retorno mediático da competição é o mesmo, mais ou menos? É a resposta a estas questões, que muito poucos saberão no final de 2024 que verdadeiramente interessam e mesmo que nós, imprensa e adeptos, não consigamos saber esses números, todos ficamos a conhecer os seus efeitos.

E o ‘filme’ já é mau há algum tempo. Quanto a isso não discordamos…

Talvez a competição seja boa, estamos convencidos que até meio da época ninguém se vai lembrar muito da luta pelo título, porque na verdade, mesmo com muitos outros candidatos, nunca foram muitos, muito menos mais de três que nos últimos 20 anos lutaram pelo título do WRC.

Portanto, sendo três, Elfyn Evans, Ott Tanak e Thierry Neuville, se a luta for boa, o campeonato será bom também.

Desde 2004 tivemos nove títulos seguidos de Sébastien Loeb, depois seis seguidos de Sébastien Ogier, um ‘entremeado’ de Ott Tanak e mais dois de Ogier. Nos últimos dois anos, dois de Kalle Rovanpera.

Em mais de duas décadas foram muito poucas as vezes em que houve luta pelo título até perto do fim.

Por isso, acho que se a luta a três for boa, até podemos ter um grande campeonato, até porque os ‘outsiders’ vão marcar presença em todas as provas e qualquer um deles pode ganhar ralis, por isso também não me admirava muito se tivemos o campeonato mais disputados dos últimos 20 anos…

Tal como Ogier disse ao Dirtfish: “Não devemos tirar conclusões muito cedo e não avaliar de forma alguma o título do próximo ano. Vamos primeiro ver o que acontece…”, disse.