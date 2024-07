WRC: E se Sébastien Ogier for à luta pelo 9º título?

Não me parece que Ogier esteja disposto a fazer o resto do campeonato, mas o que acredito é que mais para a frente, se a distância pontual lhe abrir uma janela de oportunidade, aí sim, mas duvido que faça as provas todas. O que talvez Ogier queira tentar é lutar pelo título sem fazer as provas todas, mas é por isso que preferimos olhar para o tema depois da Finlândia.

Mas será que a Toyota avalia a possibilidade de contar com Ogier em tempo integral para fortalecer a sua posição no campeonato de construtores?

Não restam dúvidas que sendo esta uma época em part-time, o piloto francês tem participado num número significativo de ralis, e tendo em conta que é quarto classificado do campeonato, a 28 pontos de Thierry Neuville, será que não lhe dá vontade de aproveitar a oportunidade de ir à procura do nono?

