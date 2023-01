WRC: Dois Campeões do Mundo na mesma equipa, 21 depois? | AutoSport

Sébastien Loeb continua a conversar com a M-Sport/Ford relativamente a possíveis provas que possa fazer este ano. Tendo em conta como estão as coisas no Dakar para o francês, a bem mais de hora e meia da frente, e já sem hipóteses de vencer – só mesmo em teoria – Loeb não vai estar no Monte Carlo ao contrário do que sucedeu o ano passado, no que acabou por ser uma história fantástica, de um piloto que veio do Dakar, despiu o fato vermelho da BRX Prodrive, vestiu o azul da M-Sport/Ford e venceu o Rali de Monte Carlo na estreia dos Rally1 no que acabou por ser a única vitória da M-sport/Ford em 2022.

De resto, o francês conduziu um Ford Puma Rally1 em quatro eventos no ano passado, liderando três deles mas este ano ainda não tem planos assentes. Só ideias.

As suas esperanças de defender a vitória do ‘Monte’ no ano passado foram comprometidas pelo Rallye Dakar que termina dois dias mais tarde do que em 2022. Na época passada Loeb conseguiu voar para casa durante uma noite para participar num teste de um dia antes de começar os reconhecimentos. Este ano, seria aterrar vindo da Arábia Saudita e começar os reconhecimentos. Não deu: “desta vez, seria mais complicado vir do Dakar, desta feita não se encaixava muito bem”.

Questionado sobre as suas intenções quanto ao WRC para o ano que se avizinha: “eu posso fazer alguns eventos, como no ano passado. Vamos falar sobre isso e ver o que é possível, pode ser interessante. Por agora não há nada, porque estou concentrado no Dakar”.

Com Ott Tänak na M-Sport, um eventual regresso de Loeb significaria que a M-Sport/Ford poderá correr com dois campeões mundiais na sua equipa, pela primeira vez em 21 anos: a última vez foram Colin McRae e Carlos Sainz, em 2002.