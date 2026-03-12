WRC dispara nas audiências e redes sociais, mas venda do Promotor marca passo
WRC em “limbo estratégico”: Números disparam em 2025 enquanto novo dono tarda em aparecer
O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) reforçou em 2025 a sua pegada global, alcançando uma audiência televisiva acumulada de 1,3 mil milhões de espetadores e registando aumentos significativos em praticamente todos os indicadores de consumo mediático. Através de mais de 50 parceiros de transmissão, a audiência das emissões televisivas principais cresceu 17 por cento face ao ano anterior, enquanto o total de horas vistas subiu 16 por cento.
Apesar do salto histórico de audiência e de ‘engagement’ digital do WRC em 2025, o processo de venda do atual promotor continua sem desfecho, mais de um ano depois de terem surgido as primeiras notícias sobre a operação. A situação causa estranheza: um produto que chega a 1,3 mil milhões de espetadores e que cresce a dois dígitos na televisão e nas redes sociais deveria, em teoria, ser um ativo altamente apetecível num mercado em que os direitos desportivos estão inflacionados.
Os atuais donos – Red Bull e a empresa de investimento KW25 – trabalham com o JPMorgan numa venda que poderá rondar os 500 milhões de euros, mas, apesar do interesse de vários fundos e grupos internacionais, ainda não foi anunciado qualquer novo detentor dos direitos comerciais. Em agosto de 2025, a FIA foi mesmo obrigada a lançar um concurso formal para escolher o próximo promotor, reconhecendo que o WRC Promoter anda à procura de comprador “há mais de um ano”.
Esta demora cria um contraste evidente com os números do mais recente relatório de audiências e deixa o campeonato numa espécie de limbo estratégico, precisamente num momento em que se discutem os regulamentos técnicos para 2027 e a necessidade de novos investimentos na plataforma Rally.TV e na expansão para mercados como os Estados Unidos.
Números crescem, venda marca passo
Voltando aos números agora divulgados pelo atual Promotor, o crescimento foi particularmente expressivo na América do Sul e Central, onde a audiência aumentou 95 por cento, impulsionada pela estreia do ueno Rally del Paraguay ao lado do Rally Chile Bio Bío no calendário.
Explosão nas redes sociais e vídeos curtos
Em paralelo, o WRC registou um salto sem precedentes nas plataformas digitais. As impressões nas redes sociais aumentaram 25 por cento, para 2,2 mil milhões, mas foi no consumo de vídeo que o campeonato mais cresceu: as visualizações de vídeos sociais escalaram 72 por cento, atingindo igualmente 1,3 mil milhões.
Plataformas de formato curto e conteúdos nativos lideraram esse avanço, com as interações no TikTok a subirem 92 por cento e as impressões no Facebook a crescerem 61 por cento, confirmando a importância crescente deste tipo de narrativa para chegar a novos públicos. No total, os canais próprios do WRC agregaram mais de 9,7 milhões de seguidores, um aumento de 15 por cento num só ano.
“Estes resultados refletem um campeonato que está a tornar‑se mais fácil de aceder e mais cativante de seguir, seja através dos parceiros de transmissão, do Rally.TV ou das redes sociais”, sublinhou Philipp Maenner, Senior Director de Media Rights e OTT Platforms do WRC Promoter. “Com visualização, envolvimento e consumo de vídeo a crescerem fortemente de ano para ano, estamos focados em ampliar ainda mais a forma e os locais onde os fãs podem experienciar o WRC.”
Rally.TV, WRC.com e documentário consolidam presença digital
O crescimento do campeonato não se ficou pela televisão linear e pelas redes sociais. O WRC.com viveu também um ano de referência, ao registar 92,5 milhões de interações e mais de 9,5 milhões de utilizadores ativos, números que refletem o consumo em permanência da luta pelo título e o acompanhamento em direto através do cronometragem oficial.
Fora da ação em tempo real, o conteúdo de longa duração continuou a captar novos públicos. A segunda temporada da série documental “WRC: More than Machine” somou mais de 3,6 milhões de visualizações no YouTube, reforçando o papel do storytelling aprofundado na construção da relação emocional com fãs e curiosos.
À medida que o campeonato entra em novas geografias e diversifica o ecossistema digital – da plataforma Rally.TV ao YouTube e às redes sociais – os números de 2025 confirmam o WRC como um produto desportivo global em claro crescimento, tanto em exposição mediática como em capacidade de envolvimento do público.
