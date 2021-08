WRC: Diferença do i20 R5 para o i20 N Rally2 é grande… | AutoSport

Perguntámos a Jari Huttunen, agora que fez um rali inteiro com o novo carro, como compara o Hyundai Rally2, com o antigo Hyundai R5? “Penso que é um grande passo, desde que tudo esteja a funcionar bem. Particularmente com o lado da manobrabilidade. Penso que estamos na janela esperada e que a diferença para o anterior é grande”, disse. Agora resta aguardar pelo novo carro em Portugal, e esperar que os problemas que teve na Bélgica sejam solucionados… e que não apareçam outros.