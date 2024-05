WRC: Descrição dos troços do Rali de Portugal

Aqui fica uma breve descrição de todos os troços do Rali de Portugal, com um enquadramento melhor e em alguns casos, posicioná-los na história da prova.

5ª feira, 9 de maio

Shakedown – Paredes (4,61 km)

No coração do Concelho de Paredes, Baltar e o seu circuito recebem uma vez mais a caravana do Rally de Portugal naquela que é conhecida como a prova teste para os últimos acertos e afinação dos carros. Este ano, o shakedown serve também para acertar os carros para o novo troço de Paredes, que foi desbravado no mesmo local, sendo portanto o piso de características semelhantes.

No entanto, este shakedown e troço de Paredes nada têm a ver com qualquer dos restantes troços do Rali de Portugal, já que não é natural, é criado a partir de caminhos e aberta a estrada. Seja como for, espetáculo, não faltará, pois o troço no caso do shakedown tem zonas boas para os fotógrafos e excelente para o público, especialmente o circuito de off road de Baltar. Vale especialmente por isso.

Pilotos / Drivers FIA P1 & invited P2 08:01 / 09:30

Pilotos / Drivers FIA P1, P2, P3 09:31 / 11:00

Outros Pilotos / Other Drivers 11:01 / 12:30

Ceremonial Start (Coimbra) 17:00

Pela quinta edição consecutiva, Coimbra recebe a cerimónia de Partida do Vodafone Rally de Portugal. Com uma nova localização junto ao rio Mondego, a cerimónia terá como pano de fundo o núcleo mais antigo da cidade e a universidade mais antiga do país, o que promete ser um cenário fantástico para o início da prova.

SS 1 Figueira da Foz (SSS – 2,94 km) 19:05

A Super-especial na Figueira da Foz abre as hostilidades desportivas desta edição do Vodafone Rally de Portugal. A superespecial desenhada junto ao Forte de Santa Catarina aproveita o parque de estacionamento em frente, para criar uma arena artificial onde o público pode acompanhar a ação através das bancadas, com o oceano Atlântico em fundo panorâmico.

É apenas um aperitivo, é bom para o público ver bem os carros, serve o seu propósito, mas de espetacularidade tem muito pouco.

6ª Feira, 10 de maio

1B Start Section 2 – Figueira da Foz 06:45

SS 2 Mortágua 1 (18,15 km) 08:05

O desafio passa por um seletivo percurso que goza de um irrepreensível e rápido piso junto aos eucaliptais tão característicos desta paisagem, onde o equilíbrio entre velocidade e técnica apurada podem ditar diferenças significativas na classificação.

O troço é originário da antiga Aguieira, que nasceu em 1999, com uma versão que ‘acompanhava’ muito a barragem, serpenteando pelas margens.

As últimas versões deste troço começam junto à EN234 que vai de santa Comba Dão a Mortágua e sobe pelo antigo troço sempre em zona de eucaliptal. tem um gancho muito apertado à esquerda já perto do final em Vale de Paredes, e o ex-libiris da especial é agora a Mortágua Arena, desenhada só para o público numa parte do troço que é bem mais sinuosa que tudo o resto.

O troço é interessante, não é muito cénico devido ao quase constante eucaliptal, é quase sempre muito rápido, na zona mais perto do Rio Cris é um pouco mais enrolado, mas sempre rápido. O Gancho à esquerda de Felgueira (é uma ZE) é bem largo e é bom para ver, mas o melhor para o público é mesmo a Mortágua Arena, que tem bons acessos.

SS 3 Lousã 1 (12,28 km) 09:35

Depois de uma ausência de mais de vinte anos, o Rally de Portugal regressou em 2019 às serranias lousanenses tendo honras de abertura da parte competitiva do rali. Enfrentando o já tradicional traçado estreado há cinco anos e que se desenrola numa densa zona florestal, com uma progressão muito técnica e seletiva, consagrando a naturalidade e dureza do cenário beirão. O troço culmina com a espetacular descida composta por inúmeros ganchos, terminando às portas da vila da Lousã.

É um troço totalmente diferente de Góis e Arganil, e mesmo da ‘antiga’ Lousã, entre Cacilhas e as Piscinas do Dr. Bacalhau, que subia ao alto da serra e ‘tocava’ a mesma N236 onde começa esta versão (mas bem cá mais atrás e em baixo na direção da Lousã).

É muito entre árvores, muito técnico, curva, contra curva, sobe até meio, piso duro, desce depois até perto da Lousã, com uma descida que alguns chamam o ‘Turini’ da Lousã, por causa dos inúmeros ganchos a descer. Faz uma boa ‘parelha’ com Arganil e Góis, especialmente por ser muito diferente dos outros dois troços da zona.

SS 4 Góis 1 (14,30 km) 10:35

O troço de Góis tem este ano um novo início, encurtando a especial, mas preservando todas as características da sua espetacularidade e beleza natural.

É um troço muito exigente, que começa este ano uns quilómetros mais acima, sobe ao Alto do Vieiro numa zona lindíssima, especialmente a descida do alto da serra, onde passa o troço, para a ZE da Mimosa é uma das zonas mais espetaculares de todo o Rali de Portugal da perspetiva do público, que vê os carros numa longa descida até lhes passar mesmo à frente.

O troço é duro, depois da Mimosa é muito rápido até ao gancho do refúgio da Montanha/Sobral e a descida até ao Colmeal é mais sinuosa, com toda a zona do meio do troço até ao fim a ser bem dura em termos de piso.

Por aqui andam desde os anos 70, os homens do WRC. É quase inimaginável a quantidade de história deste troço.

SS 5 Arganil 1 (18,72 km) 11:35

Intenso, diversificado em ritmo e cadência onde a emoção e o perigo iminente percorrem de mãos dadas as encostas da serra do Açor. Apesar dos padrões atuais de segurança obrigarem à colocação de rails de proteção nas zonas mais vertiginosas, este troço não deixará descurar que um pequeno erro poderá ser fatal para as ambições de pilotos e equipas.

Que o diga Jari-Matti Latvala em 2009 no Algarve, quando nem os rails o impediram de descer a serra com 16 cambalhotas.

Este troço de Arganil é só mais uma das muitas versões que já foram feitas na zona.

O Alqueve e a casa do PPD continuam a ser pontos de passagem obrigatórios, mas as estradas são tantas e tão boas que dá para fazer imensas versões.

A Versão dos 56,5 Km passava por parte deste troço de Arganil, por exemplo na casa do PPD, nos saltos, pouco mais à frente, só que enquanto o troço atual desce para o Pai das Donas antes de subir de novo para o Voo Livre, o antigo 56,5 km seguia direto para a Esculca e Alqueve.

A grande diferença é que até chegar à casa do PPD o troço dos 56,5 Km já tinha vindo e feito o Piódão todo, e depois do Alqueve, onde termina o troço deste ano, o ‘antigo’ ainda descia a Folques, ia até ao Salgueiro pelo vale da serra, subia até à Selada das Eiras, com ganchos e mais ganchos, descia à Aveleira, fazia os famosos ganchos e terminava na Lomba. Imagine-se.

O troço atual é duro, a zona inicial da Casa do PPD ao posto de vigia do Monte Redondo é rápido, estrada boa, os saltos são espetaculares, depois desce em Deguimbra novamente para trás, mas numa curva de nível mais abaixo, até apanhar a descida para o Sardal.

Depois do gancho, os concorrentes começam a ser visíveis da ZE do Pai das Donas, outra as mais espetaculares da prova, depois de aí passar, sobe ao Voo livre segue um pouco pelo alto até ao começo da descida para a Esculca, em zonas com muitos rails, onde no passado Kenetth Eriksson caiu dezenas de metros com o seu Mitsubishi. Depois da Esculca, continua a descida para o Alqueve, onde termina.

SS 6 Lousã 2 (12,28 km) 14:05

SS 7 Góis 2 (14,30 km) 15:05

SS 8 Arganil 2 (18,72 km) 16:05

SS 9 Mortágua 2 (18,15 km) 17:35

Sábado, 11 de maio

SS 10 Felgueiras 1 (8,81 km) 08:05

Após mais de vinte anos de ausência, o Rally de Portugal regressou a Felgueiras em 2021. O troço, disputado integralmente no monte de Santa Quitéria, tem um traçado que é um autêntico carrossel florestal, intercalando zonas rápidas com passagens bastante exigentes do ponto de vista da condução.

O troço construído pela autarquia de Felgueiras, ainda no tempo de Fátima…Felgueiras.

Tem um traçado estreito, mas espetacular. Situa-se no monte que dá o nome à classificativa e já teve várias versões, mas nunca mudou muito, até porque não pode. Muitos ganchos, zona rápida no planalto do monte, que é totalmente contornado, num gancho largo à direita, depois começa a descer ligeiramente, numa zona rápida, que perfaz a parte mais extensa do troço, até atingir outro gancho muito apertado à direita, já a descer acentuadamente. Depois, nova zona muito rápida até que, já mais perto da parte final começam a surgir ganchos muito lentos, para um lado ou outro,

mantendo-se o troço muito sinuoso até final com muitas armadilhas porque é quase sempre muito estreito e qualquer erro dá capotanço, como já sucedeu, por exemplo a Esapekka Lappi. Hoje em dia com a ZE não se nota tanto, mas no passado era incrível a quantidade de espetadores que ladeavam a estrada.

SS 11 Montim 1 (8,69 km) 09:05

É um troço que mudou muito desde que foi criado em 1986, mas desde que ficou famoso pelo despiste de Carlos Sainz em 1993, não se alterou de forma dramática. Inicialmente, começava um pouco antes do cemitério de Quinchães, mas a grandes alteração deu-se com a zona ‘criada’ de autarquia, que acrescentou uma zona muito sinuosa ao troço. Teve várias versões no Rali do FC do Porto e Serras de Fafe, mas na sua vida mais recente no Rali de Portugal tem mudado pouco.

Começa perto de Montim, segue-se uma zona muito rápida até um salto criado para o efeito, um pouco antes…da primeira curva do troço.

Nesse espetacular gancho à esquerda, o troço, que tem o mesmo estilo de terra de Fafe, entra na ‘tal’ zona criada há mais de 30 anos, muito sinuosa e lenta, com bermas altas até entrar de novo no antigo Montim, já a descer sempre a alternar rápido com sinuoso. O troço é curto, mas muito bonito, e já depois de atravessar o asfalto d CM 1691-3, que vem do cemitério de Quinchães, tem uma zona final rápida, mas com curvas lentas, até ao final em S. Clemente.

SS 12 Amarante 1 (37,24 km) 10:05

Desde 2015, o troço de Amarante continua a ser a PEC mais longa da prova com 37,24kms. O percurso desta classificativa inicia-se em Mondim de Basto e utiliza em grande parte o antigo Marão, um clássico do Rali de Portugal.

Sítios como o gancho do Fridão, a Ponte da Guiné e o gancho da Sapinha, são percorridos novamente este ano, como foram pela primeira vez, em 1969.

Devido à sua distância, as equipas fazem uma abordagem distinta, onde a resistência e a gestão de andamento serão por certo trunfos decisivos num bom resultado neste segundo dia de competição. Foi aqui que, em 2017, Ott Tanak, até então líder do rali, bateu numa pedra, hipotecou as suas aspirações e entregou a liderança a Sébastien Ogier, que a conservou até ao final, igualando o recorde de cinco vitórias de Markku Alén que se mantinha intocável desde 1987.

É um troço absolutamente fantástico pela sua beleza natural, mas muito seletivo e um dos poucos que se mantém muito fiel aos seus primórdios, ainda nos anos 60.

SS 13 Paredes 1 (16,09 km) 11:35

Uma das grandes novidades para 2024 é a inclusão da classificativa de Paredes, numa versão ligeiramente modificada em relação a 2023. O percurso aproveita em parte o percurso do Shakedown, terminando no mesmo sítio, no interior do circuito de Baltar.

O troço é muito diversificado, incluindo desde zonas muito rápidas a zonas técnicas, em campo aberto, no meio de eucaliptais, num novo desafio que abre o derradeiro dia de prova.

Tem bom piso, é quase sempre entre árvores, percebe-se que foi totalmente desenhado do zero, tem bermas altas em boa parte do traçado, é mais sinuoso a meio, tem algum sobe e desce, vários ganchos muito lentos, outros para lá disso, mesmo cotovelos, lá para o meio tem uma zona mais aberta é engraçado para os pilotos, mas mesmo muito técnico. Pode ter um salto ou outro nos topos, mas é globalmente muito estreito, mas em alguns locais.

Acreditamos que os pilotos dos Rally1 não devem achar muita graça, mas para todos os restantes, especialmente os carros mais ágeis, vai ser engraçado.

SS 14 Felgueiras 2 (8,81 km) 14:35

SS 15 Montim 2 (8,69 km) 15:35

SS 16 Amarante 2 (37,24 km) 16:35

SS 17 Paredes 2 (16,09 km) 18:05

SS 18 Lousada (SSS – 3,36 km) 19:05

A pista da Costilha em Lousada já há muito habituada a ser palco de duelos do automobilismo mundial recebe ao final da tarde os pilotos que têm aqui a oportunidade única em prova de se defrontarem diretamente com os seus adversários em pistas paralelas, ao longo de 3,36km.

É desta forma sempre espetacular e marcante que termina o segundo dia desta edição do Vodafone Rali de Portugal.

É uma Super Especial com um traçado espetacular, com grande visibilidade dos cerca de 20.000 espetadores que estarão nas bancadas. Como é na sua maioria bastante largo, permite grandes escorregadelas dos carros que partem lado a lado e assim permanecem durante grande parte do percurso. Mas é uma classificativa que não permite grandes diferenças a nível de tempos, a não ser que haja erros, claro.

Domingo, 12 de maio

SS 19 Cabeceiras de Basto 1 (19,91 km) 07:05

É considerado por muitos como o mais bonito troço do Vodafone Rali de Portugal. Este ano estreará uma versão melhorada e ainda mais competitiva que poderá ditar a diferença no desfecho da prova.

Ainda que integre parte do antigo traçado e se desenrolar na mesma área geográfica, a dureza do seu piso aliado à elevada exigência técnica congregam-se num final inteiramente original.

A progressiva subida inicial antevê toda a velocidade pura que se antingirá na zona mais planáltica, onde a fantástica paisagem natural enquadrará os concorrentes e os espetadores.

Como curiosidade, quando rumar à zona espetáculo 34, se vier desse lado, ‘benza-se’ à passagem da Praia Fluvial da Ponte Ranha, em Abadim, onde se passaram alguns dos melhores momentos da história do Rali de Portugal. A mítica Ponte da Ranha.

SS 20 Fafe 1 (11,18 km) 08:35

Considerado como “A Catedral dos Ralis em Portugal” num perfeito paralelismo com a devoção e romaria que ali ocorre na passagem dos concorrentes. Os seus 11,18km albergam os dois maiores cartões de visita da prova: o Confurco e a sua passagem no asfalto, bem como o Salto da Pedra Sentada a encerrar o troço com chancela de ouro.

A ambos os locais acorrem muitos milhares de pessoas, “em peregrinação”, para assistir à passagem da caravana do WRC. A festa começa na tarde anterior, quando se começam a juntar espetadores que guardam o melhor lugar para assistir à passagem dos carros, e dura até à ao último concorrente passar pelo troço que será também palco da Power Stage.

O troço é por demais conhecido, mas é bem distinto. A zona inicial é menos interessante, mas a ligação até Vila Pouca é necessária. A partir daí, Vila Pouca, o troço é fantástico. Como não tem árvores, é lindíssimo, andando-se quase a fundo até à Zona de Pereira, com uma ou outra curva rápida a dar mais trabalho, até ao primeiro salto (Salto de Pereira). Após o salto, fica um pouco mais sinuoso, até atingir a descida do Confurco, que são uma sucessão de ganchos a descer a montanha, que culminam na conhecida passagem de Asfalto, onde a PEC começa a subir.

Após um gancho à esquerda a classificativa torna-se novamente muito rápida, com algumas curvas muito abertas. Cerca de 2 Km depois da passagem de asfalto, encontra-se o também conhecido Salto da Pedra Sentada, já a cerca de 500 metros do final da PEC.

É a versão mais conhecida de Fafe, mas a Demoporto já fez versões mais extensas, ou até à Barragem da Queimadela, ou, porque não, atravessar Lagoa e fazer o antigo Fafe/Lagoa ou mesmo, juntar Fafe a Luílhas. Dava bem mais de 25 Km. Mas como está, também está bem.

SS 21 Cabeceiras de Basto 2 (19,91 km) 09:35

SS 22 Fafe 2 – Wolf Power Stage (11,18 km) 12:15

Conferência de Imprensa / Press Conference (Matosinhos, Marginal) 15:15

Cerimónia de Pódio / Podium Ceremony (Matosinhos, Marginal) 15:45