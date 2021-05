WRC, de Rali Portugal, Dani Sordo: “Segundo lugar é bom, mas queria mais” | AutoSport

Dani, segunda posição, mostraste um grande ritmo durante todo o fim-de-semana, lideraste o rali. Como vês o teu segundo lugar?

“Obviamente o fim-de-semana foi bastante bom, tivemos alguns problemas com pneus como toda a gente, perdemos 10 segundos com um motor ‘calado’ num gancho.

Sábado foi bastante bom mas, durante a tarde, o Elfyn foi sempre mais rápido. Não por muito, mas foi mais rápido, e criou uma pequena margem. No domingo começou realmente forte no primeiro troço. Ele já estava 10 segundos à frente e depois mais nove. Portanto, o segundo lugar final é bom, mas nós queríamos um pouco mais”.

A parte boa é que o ritmo estava lá e tudo funcionou bem com o teu novo navegador. Essa é sempre uma relação difícil de ajustar, mas quando se é tão rápido num rali, ele nem teve tempo de se preparar.

“Foi mais difícil do que esperávamos, mudar. A experiência é muito importante e ele tem experiência deste rali e penso que, para o próximo, será ainda um pouco melhor.

Mudamo-nos para a Sardenha a seguir e esse tem sido um bom território para ti. O que esperas desse rali?

“Este ano será difícil porque temos algumas partes novas, e o rali está localizado numa zona nova. Mas, é claro, vamos tentar defender a nossa vitória do ano passado. Temos também aí uma boa posição na estrada, pelo que veremos o que podemos fazer.”

No final do troço de abertura deste último dia, disseste que não te sentias suficientemente confiante para forçar o andamento. Quando viste o tempo do Elfyn, pensaste nessa altura que não o poderias apanhar?

“Vinte segundos em Portugal é muito, sabia que era difícil de recuperar. Ele foi sempre um pouco mais rápido e esse troço não me agradou muito. É difícil recuperar em 40km”.

O Andrea Adamo disse no sábado, qe serias tu a vencer o Rali de Portugal. Isso funcionou como força motivacional para ti ou colocou-te pressão acrescida?

“Eu quero ganhar, toda a gente quer ganhar. Quando não se está nos troços, é muito mais fácil do que quando se está no carro. O Andrea (Adamo) gosta desse tipo de coisas, ele gosta de sentir a motivação que faz para mim. Mas ele está feliz por termos trazido o carro no segundo lugar…”