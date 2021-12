WRC: Daqui a alguns anos… só elétricos e híbridos | AutoSport

Os ralis internacionais devem sofrer uma grande remodelação nos próximos anos, pois a FIA quer chegar a 2030 só com elétricos e híbridos nos ralis. Resta saber como será nas provas ‘regionais’, ou seja os campeonatos de cada país…

Era inevitável! Os carros de rali, tal como os conhecemos, deverão estar fora das competições internacionais dentro de alguns anos. Segundo fonte próxima do WRC Promoter, é intenção da Federação Internacional do Automóvel que em 2030 as listas de inscritos do WRC e outros campeonatos internacionais disputados sob a sua tutela incluam dois terços de viaturas elétricas e um terço de veículos híbridos. Acresce que os carros híbridos deverão utilizar apenas combustível de origem sustentável, tal como já sucede nalguns países.

Não são conhecidos para já quaisquer pormenores dessa transição mas é certo que, a ser implementada esta mudança, trará igualmente bastante alterações à modalidade e à forma como as provas decorrem, com inevitáveis mudanças na extensão das classificativas e secções e um possível incremento nas zonas de reabastecimento e/ou troca de baterias. Apesar da eletrificação poder trazer um maior número de construtores a este desporto, mormente as muitas marcas chinesas que só produzem viaturas deste tipo, não são conhecidos também por enquanto as implicações nos custos financeiros da modalidade.

João F. Faria