WRC, Dani Sordo: “Temos tudo por segurança, mas depois um piloto desmaia com o calor, o que acontece?” | AutoSport

Os pilotos continuam a queixar-se do excessivo calor dentro dos carros, especialmente Dani Sordo.

O problema foi detetado no Rali de Portugal, foram vários os pilotos que se queixaram das altas temperaturas, e a FIA e a Comissão do WRC já estão a atuar propondo várias formas para atenuar a questão, mas três delas, só com a utilização de um joker de homologação.

O espanhol, que já não está numa fase da carreira sem ‘papas na língua’ disse que na Hyundai: “puseram um teto amarelo”, ou seja, película refletora para não acumular calor.

O problema é que o calor não vem maioritariamente do sol mas sim do sistema de escape, que passa por baixo dos pés dos navegadores.

Em declarações ao DirtFish, Sordo disse mais: “É preciso colocar algum sistema para o arrefecimento dentro do carro. Isto é ralis, está calor, depois vão para o Quénia, estará quente, ninguém leva nada, ninguém faz nada. Eles pensam que se somos pilotos de ralis, precisamos de ser como no passado e todas estas coisas, são assim os ralis, é preciso sofrer. Mas eu não compreendo.

No Dakar têm ar condicionado e nos circuito [de corridas] também têm. Porque não têm a mesma regra. Só em ralis, não?”. Imagina que vais para a praia. Estacionas o seu carro na areia. E chegas após algumas horas e entras no carro. Está calor, não? Imagina, que carro não tem ar condicionado? Agora diz-me. Isto faz sentido, não há no mercado?

O povo quer comparar os velhos tempos com isto. Para mim, é uma estupidez.

Temos um roll bar incrível, bacquets fantásticas, cintos, HANS, capacetes, tudo [isto] por segurança. Mas depois, se um tipo desmaia porque está demasiado calor e mata 20 pessoas, o que acontece?” disse sordo ao Dirtfish.

O que a FIA está a fazer:

Segundo rumores que correm no ‘paddock’ do WRC, vai haver ar condicionado nos carros, provavelmente nem todos, mas cada equipa pode ter a sua própria solução.

Para já a M-Sport e a Hyundai já foram vistas com autocolantes refletores e se em Portugal as temperaturas chegaram aos 70 graus, imagine-se agora na Sardenha e especialmente no Quénia.

As equipas já sabem o que podem fazer já nesta prova, sem que seja preciso algum tipo de homologação, e segundo se sabe há oito potenciais soluções potenciais, cinco delas podem ser aplicadas sem ‘joker’.

Entre as que se podem usar já inclui-se: abertura no pára-brisas para deixar passar ar, condutas nos espelhos retrovisores laterais, condutas no chão do carro, revestimento cerâmico à volta do escape para conter o calor. A carecer de homologação: segundo ventilador de tejadilho, vidros forrados a prata e aberturas dos vidros traseiros.