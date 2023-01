WRC, Dani Sordo: “sinto que poderá ser uma temporada boa para nós” | AutoSport

Provavelmente basta olharmos para o que foram os últimos dois anos, para saber o que, muito provavelmente, Dani Sordo vai conseguir fazer em 2023. É ‘dinheiro’ em caixa, leia-se, pontos para os Construtores. É o mais experiente piloto do WRC, embora desde 2017 que não faça todo o campeonato. Mantém um registo coerente de resultados, e mesmo que na maioria dos casos já não tenha arcabouço para lutar por vitórias, em determinadas circunstâncias ainda o consegue. Continua a ser um piloto extremamente fiável, veja-se a sua sequência de pódios desde o Rali da Catalunha 2021, só interrompido na Catalunha 2022. Cinco terceiros lugares seguidos é obra e por isso a marca coreana continua a dar-lhe o palco que o espanhol quer. Este ano, talvez um carro mais fiável, e pelo menos tão competitivo quanto a concorrência lhe permitam fazer algo mais, talvez voltar a vencer: “O início de uma nova temporada significa que todos estão de volta à estaca zero. Estamos iguais em pontos, não sabemos quão competitivos serão os outros carros e pilotos.

Após o primeiro evento, temos uma melhor impressão da situação, mas sinto que esta poderá ser uma temporada realmente boa para nós.

Deverá certamente ser mais fácil do que no ano passado, onde parecemos chegar ao início com novos regulamentos e tecnologias muito rapidamente. Agora estamos na posição em que conhecemos o Hyundai i20 N Rally7 Hybrid e temos mais informação do que antes; não se trata tanto de encontrar o caminho, mas sim manter o ímpeto. Este ano, Candido e eu vamos competir em mais ralis, pelo que a época será um pouco mais ocupada para nós, mas estamos prontos para ajudar na luta pelo campeonato”.