WRC, Dani Sordo: “Sardenha é boa para nós, mas o Seb [Ogier] vai estar, por isso temos dois Kalles super-rápidos” | AutoSport

Dani Sordo foi segundo na geral, um grande resultado, de longe o melhor do ano para o espanhol, mas se há duas provas em que tinha mais condições de ganhar era aqui em Portugal e a próxima na Sardenha. Seja como for, em termos globais fez um bom rali: “No sábado de manhã, perdi um pouco de tempo e cometi um pequeno erro num gancho e perdi algum tempo. Mas, à tarde, esforçámos-nos mais e foi muito melhor. Posso estar contente com o fim-de-semana” começou por dizer, sabendo que agora vem aí o desafio da Sardenha: “A Sardenha é sempre boa para nós. Vamos tentar obter um bom resultado. O Seb [Ogier] vai lá estar, por isso vamos ter dois Kalles super-rápidos! Vai ser interessante”, disse.