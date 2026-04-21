WRC: Dani Sordo quer lutar pela vitória no Ilhas Canárias
Dani Sordo regressa ao volante do Hyundai i20 N Rally1 para o Rally Ilhas Canárias, a sua primeira participação na temporada, com o objetivo declarado de lutar pela vitória.
O piloto partilha o terceiro carro da Hyundai com Esapekka Lappi e Hayden Paddon, numa rotatividade em que coube a Sordo disputar a ronda das Canárias. Para se preparar, Sordo completou mais de 100 quilómetros no Rallye La Llana, realizado há pouco mais de uma semana, acompanhado pelo copiloto Cándido Carrera. A prova arranca com o shakedown na quinta-feira e conta com 18 especiais e mais de 300 quilómetros cronometrados.
Dani Sordo, sobre o regresso ao Rally1 e as expectativas para as Canárias:
“Estou muito entusiasmado por regressar ao Hyundai i20 N Rally1 e especialmente ansioso por estar nas Canárias. O meu objetivo é conseguir uma boa afinação e lutar pela vitória ou por um pódio. Quando começo um rali, o meu objetivo é sempre a vitória, e estar em Espanha no asfalto faz com que isso pareça muito alcançável.”
“Acho que encontrámos uma boa afinação e equilíbrio com o carro no Rallye La Llana, e foi ótimo trabalhar no Rally1 com o Cándido novamente. Penso que estamos bem preparados e não há nada que substitua a sensação que se tem num carro Rally1.”
“Não me lembro muito bem das Canárias, mas foi um rali lendário do Campeonato de Espanha. O que me lembro é que encontrar uma boa sensação era difícil, porque a ilha é bastante complicada; pode ter chuva numa especial e condições completamente secas na seguinte.”
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