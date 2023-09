WRC, Dani Sordo: “Penso que os carros são bastante iguais…” | AutoSport

Dani Sordo é de opinião que os atuais Rally1 estão muito semelhantes uns aos outros em termos de competitividade, e é bem capaz de ter razão, ainda que a perceção que fica face ao que se vê nos resultados da época, oito vitórias da Toyota face a uma cada, da Ford e Hyundai, é que o Toyota Yaris GR Rally1 é muito melhor.

O que sucede, é que para lá da competitividade dos carros, há muita coisa de grande importância a começar no piloto, continuando no navegador, no engenheiro, os mecânicos, o funcionamento da equipa, a fiabilidade dos carros, o controlo de qualidade das peças, etc, há um sem número de detalhes que são muito importantes e nesse aspeto, a Toyota destaca-se a começar logo pelos pilotos, pois não é por acaso que Sebastien Ogier e Kalle Rovanpera têm três triunfos cada, Elfyn Evans, dois e Thierry Neuville e Ott Tanak, um cada: “Acho que a Hyundai tem de melhorar um pouco, talvez o Toyota esteja um pouco [à frente], mas, no geral, acho que os carros estão bastante iguais. Por vezes, são os pilotos que fazem um pouco a diferença. “A velocidade é incrível: se levantarmos um pouco em algumas curvas ou hesitarmos, ou algo do género, são dois segundos! Agora o rali é como os circuitos: toda a gente vai a toda a velocidade, todo o tempo”, disse Sordo.

Resumindo, se os pilotos estivessem noutra equipa, provavelmente nenhuma delas teria vencido oito vezes e as outras duas uma vez cada. Tudo estaria mais equilibrado. Quanto, nunca saberemos…