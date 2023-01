WRC: Dani Sordo ‘nomeado’ pela Hyundai no Rali do México | AutoSport

O Rali do México, terceira prova do Mundial de Ralis marca o regresso do quinto maior país das Américas ao calendário do WRC. Com 23 troços, que perfazem 320.23 km, é a primeira prova do ano em pisos de terra. Regressa ao estado de Guanajuato, realiza-se em torno da cidade de León, onde fica o parque de assistência.

A Hyundai nomeou Dani Sordo ao lado de Thierry Neuville e Esapekka Lappi, naquele que será o segundo rali do espanhol depois de Monte Carlo.

A prova, que entrou pela primeira vez no WRC em 2004, tem troços que podem ir até aos 2700 metros de altitude e por isso os motores dos Rally1 ressentem-se devido a falta de oxigénio, menor pressão do ar, perdendo até cerca de 20% da sua potência.

Ainda como Rally América, a prova foi criada em 1979, teve várias ‘vidas’ até de mudar em 1998 para Leon, Guanajuato, entrando no WRC anos depois.