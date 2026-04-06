WRC: Dani Sordo no Rali de Portugal

Vai ser confirmada a presença de Dani Sordo no Rali de Portugal. O espanhol, atual Campeão de Portugal de Ralis em título, este ano, novamente piloto em part-time da Hyundai Shell Mobis WRT, vai estrear-se este ano no Rali das Canárias, e com total lógica, disputa também o Rali de Portugal, pois conhece na perfeição os terrenos onde se realiza a prova portuguesa, não só porque correu no ano passado no campeonato português, que venceu, como também participou em todos os ralis do mundial realizados em Portugal desde que a prova rumou ao Norte em 2015.

É fácil de perceber que esta seria a prova em que estaria mais à vontade, podendo concentrar-se na competitividade do carro, pois os percursos conhece bastante bem.

Hayden Paddon correu no Monte Carlo e vai correr esta semana na Croácia, Esapekka Lappi, esteve na Suécia e no Safari, agora é a vez de Dani Sordo marcar presença nas Canárias e em Portugal. Em breve a Hyundai há-de anunciar oficialmente a presença do espanhol em Portugal, fazendo, claro, dupla com Candido Carrera e equipa com Thierry Neuville e Adrien Fourmaux.

E claro, como o AutoSport já tinha escrito CLIQUE AQUI também Sébastien Ogier marcará presença em Portugal.