WRC: Dani Sordo no Rali de Portugal com a Hyundai

Já se vão começando a saber novidades quanto ao Rali de Portugal e uma delas é o line up da Hyundai. Tendo em conta que têm vários pilotos para, habitualmente, apenas três carros, desta feita a Hyundai escolheu Dani Sordo para correr ao lado de Ott Tanak e Thierry Neuville, pilotos que vão realizar todas as provas do campeonato.

Tendo em conta o palmarés e o conhecimento do espanhol das estradas lusas, é uma escolha absolutamente natural.