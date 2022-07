WRC, Dani Sordo no Rali da Grécia com a Hyundai | AutoSport

A Hyundai anunciou o seu line up para o Rali da Grécia e Dani Sordo estará de volta ao volante do Rally1 da Hyundai. Como esperado, os restantes dois carros i20 N Rally1 da equipa serão guiados por Ott Tänak e Thierry Neuville. O espanhol só disputou os ralis de Portugal e da Sardenha, tendo terminado ambos em terceiro. Como habitualmente, Sordo vai substituir o jovem sueco Oliver Solberg no terceiro carro da equipa. Esta é uma escolha natural pois Dani Sordo já disputou o Rali da Acrópole seis vezes. Em 2013, ficou em segundo lugar. Em setembro passado, Kalle Rovanperä, piloto da Toyota, venceu na Grécia.