WRC, Dani Sordo: “no primeiro dia perdi um pouco de tempo demais” | AutoSport

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), foram ao pódio, o que fazem pelo quinto rali consecutivo.

Dani Sordo, todos os eventos em que te vimos este ano estiveste no pódio, e voltaste a fazê-lo!?

“Sim, fiquei contente pelo 1-2-3 da equipa, foi bom. Obviamente alguns pilotos da frente abandonaram, por isso ganhámos algumas posições, mas também não cometemos erros. Estivemos lá o tempo todo, por isso no final foi bom…”

Mas demoraste um pouco para subir ao teu ritmo na sexta-feira?

“Comecei a ganhar ritmo durante o fim-de-semana e no início foi difícil. Não estava com um bom ritmo, para a minha posição na estrada, precisava ser um pouco mais competitivo, especialmente no primeiro dia. O segundo dia também não foi mau, foi mesmo um pouco melhor. Mas no primeiro dia perdi um pouco de tempo demais…”

Qual foi a sensação desta etapa final, especialmente quando deixaste de ter pressão atrás?

“Sim, com certeza quando vimos que o Elfyn Evans tinha problemas, passou tudo a ser muito mais fácil para tentar manter a posição e não cometer quaisquer erros, por isso a Power Stage foi realmente má. Tinha muitas pedras e não queríamos danificar nada e como não estávamos a lutar por nada, apenas quis terminar….”