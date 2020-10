WRC, Dani Sordo: “Gostava de fazer mais provas em 2021!”

Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupé WRC) venceram o Rali da Sardenha, sexta prova do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), na frente de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC) e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).

A dupla espanhola, que regressou ao Hyundai i20 Coupé WRC, conseguiu uma boa liderança no primeiro dia e apesar de entrar com cerca de nove segundos de diferença para o segundo classificado na última especial, conseguiram a primeira vitória desta temporada, dando também a terceira vitória de 2020 à Hyundai.

No final, Dani Sordo sentia-se «muito feliz por conseguir a vitória neste rali. No fim, foi difícil, mas conseguimos sair com uma pequena vantagem. Não foi um rali fácil porque eu não queria cometer erros».

«Gosto muito deste rali e sinto-me bem aqui. Sabíamos que começar atrás no primeiro dia era uma vantagem. Começar na frente é sempre diferente. Conseguimos uma boa vantagem à entrada para o segundo dia. Este rali é muito especial pelo terreno que apresenta. Aqui, no Rali de Portugal e outros desta natureza eu consigo lutar pela vitória», afirmou Sordo.

Para o futuro, Sordo ainda não tem nada definido, com a única certeza a ser de que «gostava de fazer mais provas em 2021!».