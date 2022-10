WRC, Dani Sordo: “Estou consciente de que este poderá ser o meu último Rali da Catalunha” | AutoSport

Dani Sordo está a disputar aquele que pode ser o seu último Rali da Catalunha. O herói local está no poente da sua carreira no WRC, há já alguns anos que só faz, por vontade própria, algumas provas, continua a ser competitivo, os resultados provam que ainda é um piloto de topo, mas começa a ter dificuldades em chegar ao ritmo necessário mais rapidamente.

É o curso natural das coisas, a idade não perdoa e a experiência é muito importante nos ralis, como provam os resultados de Sordo nas últimas provas, mas para lutar pelos triunfos, o espanhol já precisa de um conjunto de circunstâncias que sucedem pouco hoje em dia.

Por isso, a incerteza quanto ao futuro nos ralis é cada vez maior: “Estou consciente de que este poderá ser o meu último Rali da Catalunha”, disse Sordo antes do arranque da prova.

Seja como for, vamos ver qual o line up escolhido pela Hyundai para 2023, sendo certo que o que a equipa coreana quer, é alguém que some pontos e não há muitos nomes melhores que Sordo para o fazer. Resta saber em quantas provas e a ‘repartir’ o carro com quem…