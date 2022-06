WRC, Dani Sordo e o Rali da Sardenha: “ganhei duas vezes, mas não consigo explicar como…” | AutoSport

A prova que Dani Sordo fez em Portugal é bem capaz de ter sido exatamente o que precisava para poder fazer ainda melhor em Itália, uma prova que ganhou duas vezes nos últimos anos (2019/2020). Como se recordam, terminou a prova portuguesa em alta, ao ‘roubar’ um lugar no pódio a Takamoto Katsuta e dado a sua posição na estrada é bem capaz de fazer melhor, pois já não vai sofrer do mesmo que em Portugal, falta de ritmo: “Em Portugal o resultado foi bom, mas a velocidade foi normal em comparação com todos os outros anos em Portugal. Portanto, vejamos o que acontece aqui. Vamos tentar fazer o nosso melhor, mas lutámos um pouco com o carro e com o equilíbrio. É o mesmo para todos e a forma de conduzir os carros é um pouco diferente.

Aqui é estreito e complicado. É preciso ir depressa mas, ao mesmo tempo, é preciso sobreviver aos furos e a tudo o resto” começou por dizer o espanhol ‘tenta’ explicar como se ganha o Rali da Sardenha: “Por vezes não precisamos de ser os mais rápidos. É verdade que eu ganhei duas vezes, mas não sei como. É verdade. Não consigo explicar como ganhei”, revelando depois que o calor vai ser ainda mais complicado que em Portugal: “Vai ser difícil estar confortável no carro. Vai estar muito calor. As temperaturas nos anos anteriores foram um pouco mais frias. Agora não há vento, está realmente quente, muito mais quente no habitáculo. Será também um grande desafio.”