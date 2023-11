WRC: Dani Sordo e Adrien Fourmaux terminaram época mais cedo | AutoSport

Dani Sordo e Adrien Fourmaux não começaram o Rali do Japão já que o seus carros sofreram danos que não permitem o regresso. Para o espanhol, novo azar no Japão, já que o ano passado viu o seu Hyundai i20 N Rally1 ser consumido pelas chamas, este ano, um despiste devido a aquaplaning logo na PE2: “Estou muito desapontado comigo e com a equipa, mas as condições eram muito difíceis. Falhámos uma travagem, entrámos em aquaplaning e seguimos em frente. Ainda travei mas uma roda bloqueou”, disse o espanhol que deve voltar para o ano a uma ou outra prova do WRC, partilhando um carro com Esapekka Lappi e provavelmente Teemu Suninen.

Já Adrien Fourmaux, saiu no mesmo sítio, da mesma forma, ficando ‘estacionado’ junto ao Hyundai de Sordo. O seu Ford Puma Rally1 não recomeçou devido a danos no chassis.