WRC: Dani Sordo deve vir ao Rali de Portugal

O regresso de Dani Sordo ao WRC em 2026 consolida o seu estatuto chave na Hyundai Motorsport. Assim que se soube da saída de Ott Tanak, e tendo em conta quem estava disponível no mercado, o passo mais lógico era claramente dividir o carro com dois pilotos experientes, e Dani Sordo, que tinha confirmado a sua saída do Team Hyundai Portugal e do CPR, era uma das escolhas lógicas.

A Hyundai foi ainda mais longe ao dividir o carro por três pilotos, acrescentando Hayden Paddon e Esapekka Lappi, e depois de se ter ficado a saber que Sordo começaria o seu programa no Rali das Canárias, restava aguardar pelo restante calendário.

Ainda sem ser oficial, de Espanha surgem informações que o piloto da Cantábria vai correr com o terceiro carro da Hyundai, para lá das Canárias, no Rali de Portugal, Paraguai, Acrópole, estranhando-se aqui a eventual ausência da Sardenha, que já o ganhou duas vezes, no seu programa. Resta portanto aguardar pelas informações oficiais.