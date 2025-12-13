WRC: Dani Sordo deve vir ao Rali de Portugal
O regresso de Dani Sordo ao WRC em 2026 consolida o seu estatuto chave na Hyundai Motorsport. Assim que se soube da saída de Ott Tanak, e tendo em conta quem estava disponível no mercado, o passo mais lógico era claramente dividir o carro com dois pilotos experientes, e Dani Sordo, que tinha confirmado a sua saída do Team Hyundai Portugal e do CPR, era uma das escolhas lógicas.
A Hyundai foi ainda mais longe ao dividir o carro por três pilotos, acrescentando Hayden Paddon e Esapekka Lappi, e depois de se ter ficado a saber que Sordo começaria o seu programa no Rali das Canárias, restava aguardar pelo restante calendário.
Ainda sem ser oficial, de Espanha surgem informações que o piloto da Cantábria vai correr com o terceiro carro da Hyundai, para lá das Canárias, no Rali de Portugal, Paraguai, Acrópole, estranhando-se aqui a eventual ausência da Sardenha, que já o ganhou duas vezes, no seu programa. Resta portanto aguardar pelas informações oficiais.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI