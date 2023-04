WRC: Dani Sordo de regresso para o Rali de Portugal | AutoSport

É, como dizem os ingleses um ‘no brainer’, Dani Sordo no Rali de Portugal. Depois do Rali de Monte-Carlo e do México o espanhol prossegue o seu programa parcial com a Hyundai Motorsport no Rali de Portugal onde vai guiar o terceiro i20 Rally1.

naquela que será a primeira prova europeia em pisos de terra o plantel da Hyundai será composto por Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo sendo que também Craig Breen marcará presença ao volante de um Hundai i20 N Rally2 já que, como se sabe, o irlandês disputa o campeonato português. Para o CPR conta só o dia de sexta-feira, pelo que o piloto irlandês deverá manter-se em prova na luta pela primazia no WRC2.

Já no próximo Rali da Croácia o plantel da Hyundai será composto por Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Craig Breen.