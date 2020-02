WRC: Dani Sordo de regresso no México

Dani Sordo irá regressar ao WRC no rali do México. O espanhol esteve afastado nas duas primeiras rondas do ano.

Sordo irá acompanhar Ott Tanak e Thierry Neuville na terceira jornada do mundial de ralis, que decorrerá de 12 a 15 de março. Sordo estará ao volante do I20 Coupe WRC que esteve à disposição de Craig Breen no rali da Suécia.

Sordo estará também presente no final de fevereiro no Rali Serras de Fafe, juntamente com Ott Tanak