WRC: Dani Sordo confirmado para o Quénia | AutoSport

A Hyundai confirmou a presença de Dano Sordo no Rali Safari, no Quénia. Assim, o piloto espanhol vai ter um mês de junho preenchido com presença na Sardenha e no Quénia. A partir daí, não há certezas.

Depois das presenças no Mónaco de no México, Sordo regressou em Portugal e fará três provas consecutivas, com Sardenha e Quénia nos planos. Mas Cyril Abiteboul já confirmou que o espanhol não fará todos os ralis até ao fim do campeonato e que a vaga no terceiro carro da equipa poderá ser preenchida por um piloto, já a pensar no futuro.

“Uma coisa que posso confirmar é que o Dani não vai participar em todos os ralis e que o nosso alinhamento será anunciado a seu tempo e está a ser construído”, disse Abiteboul, citado pelo autosport.com. “Estamos a estudar o assunto, mas é demasiado cedo para fazer um anúncio específico. A única coisa que posso dizer é que não estamos a olhar apenas para este ano, estamos a pensar onde queremos estar no próximo ano e no ano seguinte.”

A possibilidade pode estar na entrada de um jovem talento para ir ocupando a vaga e mostrando valor para poder ser um elemento válido para o futuro. Emil Lindholm é um dos nomes apontados para a vaga.