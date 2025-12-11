Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
WRC: Dani Sordo 'arranca' no Rali das Canárias

Por a 11 Dezembro 2025 08:49

Depois de ter sido Campeão de Portugal de Ralis, Dani Sordo volta ao WRC em 2026 ao volante do Hyundai i20N Rally1, que guiou entre 2022 e 2024, partilhando com Esapekka Lappi e Hayden Paddon o terceiro carro.

A primeira prova de Sordo será a quinta prova do calendário, o Rallye Islas Canarias, que se realiza de de 23 a 26 de abril e embora o seu restante programa ainda não tenha sido divulgado publicamente, Portugal, Sardenha, Acrópole e Safari são provas que já fez mais recentemente, com a versão híbrida deste carro, pelo que o seu programa não deverá andar muito longe disso: “Estou muito contente por voltar ao Hyundai i20N Rally1 em 2026. Fizemos uma boa época no CPR com o Rally2 e conquistámos o título. É um impulso que queremos aproveitar. Confio que seremos competitivos e tenho ganas de trabalhar com a equipa para ajudar Thierry e Adrien na luta pelo campeonato”, disse Sordo.

