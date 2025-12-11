WRC: Dani Sordo ‘arranca’ no Rali das Canárias
Depois de ter sido Campeão de Portugal de Ralis, Dani Sordo volta ao WRC em 2026 ao volante do Hyundai i20N Rally1, que guiou entre 2022 e 2024, partilhando com Esapekka Lappi e Hayden Paddon o terceiro carro.
A primeira prova de Sordo será a quinta prova do calendário, o Rallye Islas Canarias, que se realiza de de 23 a 26 de abril e embora o seu restante programa ainda não tenha sido divulgado publicamente, Portugal, Sardenha, Acrópole e Safari são provas que já fez mais recentemente, com a versão híbrida deste carro, pelo que o seu programa não deverá andar muito longe disso: “Estou muito contente por voltar ao Hyundai i20N Rally1 em 2026. Fizemos uma boa época no CPR com o Rally2 e conquistámos o título. É um impulso que queremos aproveitar. Confio que seremos competitivos e tenho ganas de trabalhar com a equipa para ajudar Thierry e Adrien na luta pelo campeonato”, disse Sordo.
