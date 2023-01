WRC, Cyril Abiteboul: “Um pódio é bom, mas estamos a 45 segundos da vitória” | AutoSport

A Hyundai Motorsport abriu o WRC 2023 com um pódio e uma prestação bem diferente da que há um ano tiveram na mesma prova, mas depois da recuperação que fizeram em 2022, a equipa e os seus responsáveis queriam mais neste Rali de Monte Carlo. Contudo, e tendo em conta que já perceberam que a Toyota está forte como sempre, há também este ano muito trabalho para fazer para os lados de Alzenau na certeza que se não reagem a Toyota faz o mesmo de 2022: embala.

Thierry Neuville trabalharam bem e mereceram a terceira posição, mas queriam muito mais e foram completamente impotentes para o conseguir. Dani Sordo e Esapekka Lappi tiveram um rali demasiado mau. Para o novo diretor da Hyundai Motorsport Team, Cyril Abiteboul: “O terceiro lugar não é um mau começo, mas não devemos perder de vista o facto de termos uma visão maior, queremos lutar por vitórias e títulos, por isso não devemos ser complacentes.

Houve muito para digerir para mim e para a equipa; tivemos pilotos fortes, momentos encorajadores, dias longos, e muito trabalho. Um pódio é bom, mas ainda estamos a 45 segundos da vitória. Ogier foi a referência durante todo o fim-de-semana e isso deverá servir de inspiração para que todos nós nos tornemos mais fortes.

Precisamos de compreender o que estamos a perder, e voltar com uma resposta.

Em última análise, precisamos de mais ritmo. Tentámos ser mais agressivos com a afinação do carro e, em retrospectiva, deveríamos tê-lo feito mais cedo no fim-de-semana, o que poderia ter dado uma melhor dinâmica e mais confiança às equipas.

O Thierry teve um fim-de-semana forte, sendo decisivo e inteligente com a equipa, a afinação e os pneus. O Dani e o Esapekka tiveram um valioso fim-de-semana de aprendizagem em condições complicadas. Fiquei satisfeito por ver progressos todos os dias de ambos. Infelizmente, tivemos uma recorrência das questões híbridas no carro do Dani, pelo que precisamos de compreender, do ponto de vista da equipa, o que aconteceu para evitar que isso volte a acontecer”.