WRC, Cyril Abiteboul: “sucesso em 2024 será o foco, estamos confiantes de que temos as peças certas” | AutoSport

A Hyundai apresentou as suas cores e objetivos para 2024, e são fortes: Cyril Abiteboul quer que a sua equipa desaloje a Toyota do sítio onde está e pretende colocar a Hyundai Motorsport como equipa a bater no WRC. Se suceder, será a primeira vez desde que os coreanos regressaram ao WRC em 20214: “Este ano, queremos alcançar vitórias mais frequentes, o que esperamos alcançar com a nossa renovada formação de pilotos e com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid agora melhorado. Além disso, dada a natureza da temporada de 2024, acreditamos que podemos lutar pelo título de pilotos. Ott (Tanak) tinha assuntos pendentes com a equipa e, assim que começamos a conversar, percebemos que havia um interesse mútuo em encerrar o assunto.

Com o Thierry (Neuville), temos dois pilotos capazes de conquistar a coroa.

No nosso terceiro carro, queríamos recompensar as equipas que consideramos merecedoras da oportunidade, já que todas as três demonstraram lealdade à equipa, bem como ritmo e capacidade impressionantes ao longo dos últimos anos. Trazer talentos em diversas áreas, como novos engenheiros, mecânicos, meteorologistas e pessoal desportivo, também fortalece a equipa como um todo, à medida que procuramos avançar neste ano.

O sucesso em 2024 será o nosso foco e estamos confiantes de que temos as peças certas para que isso se torne realidade. Além disso, também temos um plano que prevê 2025 e 2026 que pretendemos executar.”