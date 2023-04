WRC, Cyril Abiteboul: “O Esapekka (Lappi) tem de seguir em frente, manter a velocidade e os resultados virão” | AutoSport

Já se sabia que a vinda de Cyril Abiteboul significa para os pilotos da Hyundai algo de muito mais parecido com ao estilo de Andrea Adamo do que de Julien Moncet, ou recuando muito mais no tempo, Michel Nandan, mas conhecendo o francês da F1, já se sabe que é muito emocional e vai dar margem aos seus pilotos, mesmo quando cometerem erros, mas também vai ser um forte crítico se for necessário.

Isto a propósito do abandono de Esapekka Lappi no Rali do México quando liderava a prova, com o diretor da equipa Hyundai Motorsport a dizer a Esapekka Lappi para colocar o México para trás das costas e mostrar a mesma velocidade nas próximas provas: “Depois do acidente, ele próprio o disse, que estava a ser um pouco conservador, não sentiu que estava realmente a pressionar o suficiente e cometeu aquele erro. Ficámos aziados, pelo Esapekka e pelo Janne [Ferm – navegador] – mas eles têm de seguir em frente. Esapekka mostrou a velocidade na Suécia e no México. Ele precisa realmente de manter a velocidade e manter o que está a fazer. Os resultados virão”.