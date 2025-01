WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “título de pilotos deu à equipa uma nova confiança para 2025”

Com novos desafios, reforços na equipa e a confiança de um título de pilotos conquistado, a Hyundai Motorsport está pronta para encarar a temporada de 2025 no Campeonato do Mundo de Ralis. O Rallye Monte-Carlo marca o início de uma jornada intensa, com ambições renovadas e olhos postos no topo. Para o Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “É uma grande sensação regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis com um título de campeão de pilotos em nosso nome. Este sucesso deu definitivamente a toda a equipa uma nova confiança para 2025, uma vez que este ano temos alguns objetivos diferentes para trabalhar.

O Thierry e o Martijn vão a Monte-Carlo para defender a vitória do ano passado, o Ott e o Martin vão voltar ao carro com a mesma determinação do ano passado e damos as boas-vindas a novos talentos na equipa com os recém-chegados Adrien Fourmaux e Alexandre Coria.

Embora todas as nossas equipas tenham os seus próprios objetivos individuais, como equipa vamos trabalhar para trazer para casa o máximo de pontos possível para os esforços dos nossos construtores; Monte-Carlo é apenas a primeira das 14 rondas deste ano e esperamos começar o ano de forma muito positiva. Não vai ser fácil com os novos regulamentos, pneus, clima imprevisível e o regresso da Toyota, mas com mais consistência este ano esperamos levar a nossa disputa para o próximo nível.”