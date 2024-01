WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai) quer “cinco ou seis vitórias” em 2024 | AutoSport

O chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, definiu os objectivos da sua equipa para esta temporada – com ênfase em trazer para casa mais vitórias em ralis. O construtor coreano chega a 2024 com o seu mais forte line up até à data; ao contrário de qualquer uma das suas campanhas anteriores, todos os cinco pilotos da linha da frente venceram ralis no WRC. Thierry Neuville e Ott Tänak lideram a equipa da Hyundai em busca de mais prémios do WRC, mas Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo vão apoiar a dupla nas suas ambições de vencer ralis: “Tivemos duas vitórias [em 2023]”, disse Abiteboul. “Isso não é suficiente. Precisamos de mais. Gostaria que tivéssemos cinco ou seis vitórias [em 2024].”

Relutante em falar em termos de títulos, o francês admitiu que o número de pontos da sua equipa não foi suficiente na época passada. “Estávamos a mais de 100 pontos da Toyota. “Houve muitas oportunidades desperdiçadas. Considerando tudo, acho que poderíamos ter marcado [mais] 200 pontos.

“É difícil falar sobre o campeonato, é um pouco cedo demais.”

Tänak regressa à Hyundai depois de ter conseguido duas vitórias com a equipa M-Sport Ford na época passada. Thierry Neuville obteve as duas vitórias da Hyundai com o i20 N Rally1 Hybrid em 2023.