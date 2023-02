WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “Precisamos de um roteiro claro de desenvolvimento do carro” | AutoSport

Recentemente nomeado, o novo diretor da equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, salienta a necessidade da sua equipa responder rapidamente aos desafios atuais e ao mesmo tempo planear o futuro.

Depois do que viu em Monte Carlo, Cyril Abiteboul já tem uma ideia do que é preciso para a sua equipa. Quando questionado sobre os seus planos imediatos, o francês disse estar particularmente concentrado em melhorar a eficiência global da equipa a curto prazo: “A curto prazo, eu diria que o meu objetivo será melhorar a eficiência global da equipa”, começou por dizer: “Não é mau, mas dadas as longas horas e rotinas [nas provas], penso que podemos melhorar ligeiramente o nosso fluxo de processos, a fim de nos certificarmos de que existe o nível certo de energia e concentração nos momentos em que isso é importante. Isso pode ter um impacto no desempenho global da equipa no final do fim-de-semana”.

Contudo, Abiteboul também está a olhar para o futuro e sublinhou a necessidade de planear com antecedência a fim de fazer atualizações e modificações específicas que melhorem o desempenho do carro: “Precisamos de apresentar uma resposta com um roteiro claro de desenvolvimento do carro, a fim de o tornar mais competitivo, em particular no asfalto”, disse. “Até agora, só vimos asfalto. Será interessante ver a competitividade do carro numa superfície diferente, mas isso é a médio e longo prazo”.