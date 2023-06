WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “nunca ganhei na F1, por isso estou contente por estar num sítio onde posso ganhar” | AutoSport

Cyril Abiteboul, Diretor de Equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team estreou-se a vencer no WRC com a su nova equipa, e logo com uma dobradinha, as primeira da época num rali muito difícil para todas as equipas, pilotos e co-pilotos: “Foi um esforço de equipa. É bom ver, é bom observar, é bom liderar, estamos no desporto automóvel para estes momentos. Devo dizer que nunca ganhei na Fórmula 1, por isso estou contente por ter encontrado um sítio onde posso ganhar. Brincadeiras à parte, foi fantástico e muito merecido pela equipa.

Já estivemos perto em algumas ocasiões. Temos estado muito consistentemente nos pódios antes desta época, mas havia claramente uma tendência e penso que não podemos negar que havia uma tendência de a Toyota começar a afastar-se de nós nos diferentes campeonatos, por isso, claramente, a vitória de hoje e este resultado da equipa são importantes para o campeonato, mas não apenas para o campeonato, mas para toda a dinâmica. Não é só o metal, é também o cérebro, o coração e a confiança e, como sabem, isto tem vindo a mudar um pouco as coisas, mudar a dinâmica em particular antes de outro campeonato difícil que será o do Quénia é extremamente importante”, disse Abiteboul, que falou ainda das mudanças que tem vindo a operar na Hyundai com a entrada de FX Demaison na equipa: “Não ganhámos por causa dele, só para esclarecer. Ele não vai ficar com toda a glória e não é por minha causa. Brincadeiras à parte, penso que, desde a minha entrada, ficou claro para mim que havia uma grande lacuna com a ausência de um diretor técnico. O desporto motorizado é uma questão de tecnologia, incluindo os ralis, temos ingredientes muito bons, temos um excelente grupo motopropulsor, temos um chassis muito bom, um grande esforço em termos de ciência de dados, análise de desempenho e engenharia de rali, mas a certa altura é preciso alguém no topo que dê uma direcção técnica, que fique feliz por tentar dar algumas orientações estratégicas à equipa, mas que também tenha uma liderança técnica forte e se certifique de que cumprimos os objectivos.

Temos muitas boas ideias, muitas intuições excelentes, mas, a dada altura, temos de transformar tudo isso numa realização, numa execução concreta e é nisso que nos vamos concentrar”, disse.