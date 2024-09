WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “mais importante é conquistar o máximo de pontos possível”

A Hyundai lidera os dois campeonatos, mas não vence um rali desde o Rali da Sardenha, e nos nove ralis da época até aqui venceu apenas três provas, 33,3% dos eventos pelo que com quatro provas pela frente, tem vantagens e desvantagens para gerir. Os seus pilotos full-time são mais fortes do que os da Toyota, mas os part-time da marca nipónica podem estragar as contas à Hyundai nas quatro restantes provas. Para o Diretor da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, a equipa está focada em conseguir melhores resultados na Grécia sendo que o objetivo é garantir o máximo de pontos no domingo: “Depois de um fim de semana muito confuso na Finlândia, vamos para a Grécia à procura de melhores resultados como equipa. É claro que queremos ganhar o rali, mas o mais importante é estarmos no topo da classificação no sábado e conquistar o máximo de pontos possível no Super Domingo.

É vital que mantenhamos a nossa concentração num evento como este: não nos podemos dar ao luxo de cometer erros, tanto na estratégia como nas etapas. O nosso teste pré-evento foi essencial para colocar as nossas três equipas no ritmo da gravilha irregular e estamos confiantes de que o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid está pronto para enfrentar as exigentes etapas da Grécia. Demonstramos a melhoria do desempenho do carro em provas rápidas de gravilha e agora o nosso objetivo é terminar bem o Acropolis Rally e manter a nossa liderança nas três classificações.”