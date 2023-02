WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “equipa, carro e duplas foram muito competitivos” | AutoSport

O ponto de viragem, infelizmente, foi a PE13 de sábado, onde perdemos a hipótese de um pódio com o Esapekka Lappi através de um incidente que também abrandou o Craig (Breen). Deslocamos a estratégia do Esapekka desse ponto para nos concentrarmos na Power Stage, e foi brilhante ver esse plano desdobrar-se com ele a ganhar o máximo de pontos. Ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de tentar elevar a posição do Thierry. Apoiamos essa estratégia, optando por fazer uma penalização para o Craig. Não funcionou como planeado. Os Deuses da Velocidade decidiram de outra forma e nós respeitamos isso, completamente. Ainda estamos todos a sorrir, incluindo Thierry que fez um rali fantástico”.