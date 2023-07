WRC, Cyril Abiteboul (Hyundai): “a Toyota dominou, temos de tomar isso como inspiração face aos passos a dar” | AutoSport

A Hyundai Motorsport conquistou o seu quarto duplo pódio da temporada depois de um forte desempenho no Rali da Estónia. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe conseguiram o segundo lugar, com os companheiros de equipa Esapekka Lappi/Janne Ferm a assegurarem o terceiro lugar no último dia de prova: “Era importante ter um fim de semana limpo aqui na Estónia e foi exatamente isso que conseguimos. Aproveitámos o bom trabalho que foi feito na preparação para as especificidades deste evento, que nem sempre mostrou a força do nosso carro. E isso valeu a pena, com mais um forte resultado e dois pódios. Parabéns ao Thierry e ao Martijn e ao Esapekka e ao Janne pelo seu incrível desempenho.

O Teemu e o Mikko também fizeram um excelente trabalho; o Teemu teve de aprender muita coisa, em especial o sistema híbrido, e não se enganou.

Agora estamos ansiosos por ver o que eles conseguem fazer na Finlândia. Por último, não devemos esquecer que, mais uma vez, a Toyota foi dominante aqui este fim de semana e, embora tenhamos feito progressos, estes são apenas tão bons quanto aquilo que a concorrência é capaz de fazer.

Temos de tomar isso como inspiração para os passos em frente que ainda temos de dar nos próximos eventos”, disse o chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul.