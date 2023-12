WRC: Cyril Abiteboul ganha força e torna-se presidente da Hyundai Motorsport | AutoSport

“Em apenas doze meses, Cyril nos deu um roteiro claro para melhorias com um impressionante conjunto de habilidades estratégicas”, disse Wartenburg. “Beneficiámos da sua experiência e visão ao longo de 2023, e ele tem sido fundamental para trazer um novo vigor à Alzenau, atraindo contratações importantes como FX Demaison (ex-Willimas e um dos responsáveis do sucesso da VW no WRC) e, claro, encorajando Ott Tänak a regressar. Agradecemos a Sean Kim pela sua administração competente nos últimos dois anos e esperamos construir sobre esta base sólida com maior sucesso no futuro.”

O trabalho de Abiteboul tem sido muito elogiado internamente. Um dos seus grandes trunfos passou pelo regresso de Ott Tanak à Hyundai, um reforço de peso, com a Hyundai a apresentar um conjunto de pilotos muito forte. O número de vitórias em 2023 não foi o desejado, mas o trabalho de uma equipa de competição vai para lá dos resultados apenas e nesse computo, parece que Abiteboul está bem cotado, de tal forma que assume agora as rédeas da divisão desportiva da Hyundai.

Kim assumiu a liderança da Hyundai Motorsport em 2022 e em janeiro de 2023 promoveu a entrada de Abiteboul. Kim irá agora assumir outras funções no departamento de carros de estrada, enquanto o francês assume a presidência da Hyundai Motorsport e mantém o cargo de diretor da equipa do WRC.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI