WRC, Cyril Abiteboul explicou Hyundai em 2025: “dispersamos a equipa demais”

O presidente da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, reconheceu que a equipa não atingiu em 2025 o nível necessário para competir com a rival Toyota e identificou áreas a serem trabalhadas, explicando, num detalhe que nunca abordou publicamente na temporada passada, as razões que levaram a Toyota a vencer 12 ralis face aos dois da Hyundai, e os Toyota conseguirem 27 pódios contra 15 dos Hyundai: “tudo se deveu a um pouco mais do que fiabilidade, tratou-se mais de compreensão dos pneus Hankook, bem como da abordagem a um par de questões que temos no carro, que são bem conhecidas por nós, estão bem documentadas e nas quais nos estamos agora a focar.

Acho que, voltando ao ano passado, houve tantas coisas que eram novas no carro – ndr, na transição de 2024 para 2025 – que provavelmente dispersamos a nossa equipa um pouco demais em todas as mudanças que estavam a acontecer; em particular, a mudança da Pirelli para a Hankook, a remoção tardia do sistema híbrido, a introdução tardia de um novo combustível.

Isso tudo junto revelou-se algo que não estávamos realmente em posição de otimizar. Por isso, este ano, precisamos de aprender com isso e focar-nos realmente no que vai gerar os pequenos ganhos que podem fazer uma grande diferença no final da próxima temporada”, disse Abiteboul ao WRC.

Explicando, o que sucedeu é que a Hyundai ao ‘fazer’ um carro quase completamente novo para 2025 (de notar que Neuville foi Campeão de Pilotos em 2024) teve de lidar com isso e também com a novidade Hankook, e ainda a retirada do sistema híbrido e o novo combustível. Enquanto a Toyota teve de lidar com os novos, pneus, a ausência de sistema híbrido e o combustível num carro que já conhecia e estava provado a Hyundai acrescentou um carro ‘novo’ a tudo o resto e com isso ficou basicamente… perdida. Tal como mostram os resultados.

Para este ano, Abiteboul e a sua equipa não estão a cometer o mesmo erro, portanto podemos esperar, provavelmente, um tipo de luta totalmente diferente, porque entretanto a equipa já teve toda a aprendizagem de 2025.

