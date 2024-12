WRC, Cyril Abiteboul: “É sempre positivo os construtores disporem de um roteiro a longo prazo…”

A Hyundai Motorsport vai expandir a sua presença no desporto automóvel, para o WEC com a marca Genesis, a sua presença no WRC está para já garantida, e não fazia sentido doutra forma, já que ainda agora contrataram mais um piloto, Adrien Fourmaux. Cyril Abiteboul tem estado envolvido nas discussões dos novos regulamentos, e tudo leva a crer que a Hyundai vai continuar no WRC, certamente em 2025 e 2026, e provavelmente para lá disso, mas também é verdade que nunca nada foi garantido nesse sentido. Seja como for, com os novos regulamentos, os construtores vão gastar bastante menos o que pode ser importante para garantir, pelo menos, a presença das três atuais equipas no WRC. Para Cyril Abiteboul, Presidente e Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport: “É sempre positivo para os construtores disporem de um roteiro a longo prazo para os campeonatos que possamos avaliar e melhorar em conjunto. Congratulamo-nos com os importantes esforços que têm sido feitos para reduzir os custos, uma vez que o WRC precisa de estabilizar e desenvolver a sua base de fabricantes. Também esperamos desenvolver o valor do desporto, apresentando carros espetaculares em formatos de rali emocionantes para aumentar a base de adeptos”.