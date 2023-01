WRC: Cyril Abiteboul é o novo Diretor da Hyundai Motorsport | AutoSport

Depois de um ano de transição na direção da equipa a Hyundai Motorsport anunciou a nomeação de Cyril Abiteboul como o seu novo diretor. Depois da sua passagem pela F1, o francês de 45 anos vai estar já com a sua nova equipa no Rallye Monte-Carlo.

Abiteboul assume as rédeas que estavam na mão de Julien Moncet, que tem estado no cargo como diretor interino, passando agora para o papel em que é verdadeiramente ‘letrado’, a tecnologia futura da Hyundai Motorsport. Assumirá também a responsabilidade pelos programas de Customer Racing da empresa.

O francês traz consigo uma vasta experiência ao cargo, tendo já passado 15 anos a trabalhar no desporto motorizado, ocupando uma variedade de cargos dentro da indústria, incluindo o de vice-director-geral na Renault Sport F1 e o de diretor da equipa Caterham F1.

Abiteboul tirou uma licença sabática da indústria para “ter um pouco de distância dos desportos motorizados e automóveis”. No entanto, o desejo de regressar levou-o a iniciar conversações com a Hyundai.

“Na verdade, ainda estava muito forte no meu sangue, o apetite pela emoção dos desportos motorizados. Tínhamos uma ligação mútua com a Hyundai, e eu sabia que eles estavam à procura de um chefe de equipa”, começou por dizer Abiteboul: “não fui particularmente activo, mas estabeleci contacto e foi um bom ajuste entre o que a Hyundai procurava e o que eu também procurava. Havia uma vontade natural de ir mais longe, e foi apenas há algumas semanas atrás que decidimos que isto iria mesmo acontecer”.

Embora esteja entusiasmado com a nova oportunidade, Abiteboul vai também a abordar o papel – o seu primeiro numa equipa de ralis – com humildade. “Estou a aceitar este desafio como todos os desafios por que passei na minha vida: com muita humildade. Mas também com grande entusiasmo e com paixão pelo que pode ser feito e pelo que precisa de ser feito”.

Como se calcula, as expectativas são grandes, e se o ano passado pode ser visto de duas formas, a verdade é que a Hyundai ganhou quatro das últimas seis provas e Abiteboul está confiante nas capacidades dos seus colegas baseados em Alzenau, acrescentando, no entanto: “Esta equipa não precisa de ser construída, já existe e funciona e é capaz de proporcionar bons resultados”.

Para Sean Kim, Presidente da Hyundai Motorsport: “Tenho o prazer de acolher o Cyril Abiteboul na família Hyundai. A experiência de Cyril na Fórmula 1 vai ajudar-nos a explorar novas oportunidades de crescimento e melhorias enquanto procuramos dar uma luta mais intensa pelos títulos no WRC e ainda apoiar as nossas equipas de Customer Racing.