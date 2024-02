WRC, Cyril Abiteboul e o ‘caso’ Neuville/Evans na Suécia: “se o Elfyn quiser pode ver os dados…” | AutoSport

Os ecos do que sucedeu no Rali da Suécia quando Thierry Neuville teve problemas no seu Hyundai, antes da segunda passagem pelo segundo troço da tarde do segundo dia, que todas as equipas sabiam estar terrível em termos de condições dos pisos, com o belga a penalizar até conseguir de novo colocar o motor do seu i20 N Rally1 a funcionar. A sorte da Hyundai foi que isso levou a que Elfyn Evans tivesse que entrar para o troço passando a ser o primeiro na estrada nos troços seguintes até ao fim do dia com o galês a suspeitar de ato deliberado. Evans perdeu muito tempo nesses troços e ficou sem qualquer hipótese de lutar pelo triunfo, o que poderia ter feito caso não tivesse sucedido esta situação,

Evans disse na altura que “parece que o desportivismo saiu pela janela”, mas o chefe de equipa da Hyundai, Cyril Abiteboul, respondeu agora aos comentários do galês: “É um ambiente ultra-competitivo. Não se pode evitar as suspeitas. Os nossos problemas de motor eram visíveis antes e também são visíveis nos dados.

O Elfyn pode ir ver os nossos dados se quiser”, respondeu Abiteboul no site do canal belga RTBF, alegando que Evans pode ter dito o que disse não por suspeitar mas por ‘mind games’: “O aspeto psicológico desempenha um papel. Tudo o que possa desestabilizar o adversário pode servir. Quando Elfyn diz isso, acho que ele também está a jogar esse jogo. Ele é muito experiente e inteligente, sabe o que está a fazer. Ele também sabe como influenciar as opiniões. Compreendo-o; cabe a cada um jogar com as armas que tem”, disse Abiteboul.

Obviamente, não sabemos o que realmente aconteceu se foi propositado ou não, mas sabemos que a Hyundai obteve um triunfo muito descansado na Suécia porque Elfyn Evans ficou fora da luta devido a esses acontecimentos. Por Esapekka Lappi lutar com Takamoto Katsuta era muito diferente do que ter de o fazer com Evans. Abiteboul disse nestas declarações que “cabe a cada um jogar com as armas que tem”, portanto se o fizeram de propósito, mesmo sendo pouco ético, ilegal não é. Há inúmeros exemplos no passado do WRC com histórias semelhantes.