WRC, Cyril Abiteboul: “é bom ver os progressos que alcançamos em menos de um ano”

Apesar de um rali complicado, a Hyundai Motorsport teve um final muito positivo no Safari Rally Quénia, com Ott Tänak e Thierry Neuville a liderarem a classificação do ‘super-domingo’. Depois de dois dias cheios de problemas para os três carros, com dois deles muito atrasados, Ott Tanak e Esapekka Lappi, equipa Hyundai demonstrou a sua melhoria de ritmo ao conseguir quatro 1-2-3 no último dia e termina o evento com sete vitórias em troços. Thierry Neuville conseguiu aumentar a sua liderança na classificação dos pilotos, com Tänak a subir para o quarto lugar com a luta dos construtores a manter-se renhida, com a Hyundai Motorsport a quatro pontos do primeiro lugar ocupado pela Toyota.

Para o Diretor de Equipa Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “O trabalho de equipa é provavelmente a palavra-chave do fim de semana, num evento que apresenta sempre uma série de desafios para as equipas, mas infelizmente um pouco mais para a nossa. Alguns deles eram uma parte natural do Safari Rally do Quénia, mas outros foram auto-infligidos por fraquezas residuais dos nossos carros.

O nosso ritmo tem sido muito bom e está ao mesmo nível do nosso concorrente mais próximo numa prova em que estávamos tão atrasados no ano passado – é bom ver os progressos que alcançámos em menos de um ano. Isto deve-se ao fantástico trabalho realizado durante o inverno na fábrica, mas a recuperação de todo o caos que enfrentamos ao longo deste fim de semana deveu-se ao excelente trabalho de equipa e às longas horas de trabalho de todos os presentes, que se esforçaram e mantiveram a cabeça erguida. Adorei particularmente o 1-2-3 final das nossas equipas; é uma demonstração das capacidades do nosso carro, mas também da mentalidade que deve prevalecer neste campeonato em qualquer situação.”